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Представлен новый главный тренер "Баварии"

Представлен новый главный тренер "Баварии"
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Инстаграм "Баварии" Инстаграм "Баварии"

В среду, 7 июля 2021-го года, чемпиона Германии последних девяти лет мюнхенская "Бавария" официально представила нового главного тренера - Юлиана Нагельсманна. На своих официальных страницах в социальных сетях "ФК Голливуд" выложил фотографию с презентации 33-летнего наставника, а также сегодня он проведёт первую тренировку во главе нового клуба.  

"Я чувствую хорошо. Я очень рад быть тренером "Баварии". Это будет захватывающая предсезонная подготовка и еще более захватывающий первый сезон. Я рад, что сегодня наконец-то приступил к первой тренировке" - приводит Инстаграм мюнхенцев слова самого Нагельсманна.

 
 
 
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Допис, поширений FC Bayern (@fcbayern)

Нагельсманн был официально объявлен главным тренером "Баварии" в апреле этого года. Мюнхенцы заплатили за него РБ "Ляйпцигу" сумму в размере 25 миллионов евро отступных. До "Ляйпцига" Юлиан также возглавлял "Хоффенхайм".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист Дмитрий Иванисеня пообещал с достоинством защищать цвета российского клуба.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 196

Все по теме:

Мюнхен, Бундеслига, Бавария, Юлиан Нагельсманн.
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