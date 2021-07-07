Представлен новый главный тренер "Баварии"

В среду, 7 июля 2021-го года, чемпиона Германии последних девяти лет мюнхенская "Бавария" официально представила нового главного тренера - Юлиана Нагельсманна. На своих официальных страницах в социальных сетях "ФК Голливуд" выложил фотографию с презентации 33-летнего наставника, а также сегодня он проведёт первую тренировку во главе нового клуба.

"Я чувствую хорошо. Я очень рад быть тренером "Баварии". Это будет захватывающая предсезонная подготовка и еще более захватывающий первый сезон. Я рад, что сегодня наконец-то приступил к первой тренировке" - приводит Инстаграм мюнхенцев слова самого Нагельсманна.

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Нагельсманн был официально объявлен главным тренером "Баварии" в апреле этого года. Мюнхенцы заплатили за него РБ "Ляйпцигу" сумму в размере 25 миллионов евро отступных. До "Ляйпцига" Юлиан также возглавлял "Хоффенхайм".

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