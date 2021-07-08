Лазерная указка в глазу Шмейхеля и два мяча на поле: что не так с победным голом англичан

Второй полуфинал Евро-2020, в котором сборная Англии со счётом 2:1 в дополнительное время обыграла Данию, навсегда войдёт в историю футбола под знаком судейского скандала. На весь мир уже прогремела ситуация с откровенным "нырянием" в своей штрафной Рахима Стерлинга, после чего нидерландский арбитр Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый удар. К слову, само падение одноклубника Александра Зинченко по "Манчестер Сити" породило в интернете множество мемов.

Однако этот эпизод в итоге дополнился новыми красками. Во-первых, во время прохода Стерлинга на поле оказалось одновременно два мяча. А в этом случае, как мы знаем из футбольных правил, арбитр в большинстве случаев должен остановить игру.

Во-вторых, английские болельщики во время пробития Кейном пенальти светили лазерной указкой в лицо (и в частности глаза) Петеру Шмейхелю. К слову, это не помешало датчанину отбить одиннадцатиметровый, однако на добивании фоврвард "Тоттенхэма" сыграл блестяще, в касание переправив мяч в сетку.



Ранее "Телеграф" сообщал, что английские СМИ придерживаются совсем другого мнения - они нашли "оскомину" в шедевральном голе датчан со штрафного.