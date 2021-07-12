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Ужасное падение Эриксена, гол Довбика и множество автоголов: чем запомнилось Евро-202

Ужасное падение Эриксена, гол Довбика и множество автоголов: чем запомнилось Евро-202
12:38 Сегодня Телеграф Твиттер Ghida

Чемпионат Европы по футболу 2020-го года вошёл в историю ещё до своего начала.

Во-первых, по причине решения УЕФА провести соревнования сразу в 12-ти (затем это число сократилось до 11-ти) странах. Во-вторых, несмотря на 2020 в названии, турнир проводился в году 2021-м причина. И тут уж причина, к сожалению, печальна - коронавирус. 

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Более того, и началось континентальное первенство довольно печально. Уже в матче второго игрового дня в игре между Данией и Финляндией случилось ужасное происшествие с Кристианом Эриксеном. К счастью, датский полузащитник оказался жив и сейчас находится на скандинавских курортах в целях восстановления. Быть может, если бы не этот случай, никакой Дании мы бы в полуфинале не увидели...

Выступление сборной Украины можно описать одной простой фразой - "семь пятниц на неделе". Наша национальная команда то дарила людям счастье, но кидала их в чувство позора за свою страны, то снова бросала в эйфорию. А боление всей нашей страны за шведов в матче последнего тура группового турнира против поляков - это вообще отдельная история. А затем мы обыграли тех же шведов уже в 1/8 турнира благодаря голу Довбика, и на сутки у нас едва ли не вся страна полюбила футбол, а фамилию Артёма узнали на каждом углу.

Самой яркой командой турнира, как ни странно, стал его победитель. Такое, будем откровенны, случается нечасто. Но "Скуадра Адзурра" как покорила и нейтральных, и своих болельщиков ещё в матче первого тура, так и не смогла их "разлюбить". Да, разок, в полуфинале с Испанией показалось, что команда Роберто Манчини отошла от атакующих принципов, но если посмотреть вглубь, то понимаешь причину: это Испания выиграла центр поля, а Италия ни от чего и близко не отступала. Просто и Испания - тоже.

Ещё одна особенность турнира - множество автоголов. Целых 11. Для сравнения, в предыдущих турнирах их случилось максимум 3. Ощущаете разницу? И самое интересное, что не понять, в чём причина. Ведь это чистые случайности, в каждом отдельно взятом случае! 

Запомнились нам и отчаянные венгры, которые боролись со всеми в "группе смерти". И везде не хватило совсем чу чуть - длись матчи 80 минут, именно команда Марко Росси заняла первое место в квартете с Португалией, Францией и Германией.

И, конечно, для украинских болельщиков отдельной строчкой стоит позорный вылет сборной России. 

Англия Саутгейта - такая прагматичная и такая неинтересная, при наличии у себя топовых футболистов. Англия с "ныряющим" Стерлингом, породившим сразу массу мемов...

Это Евро - в наших сердцах навсегда. Оно уже стало особенным. 

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Италии, Лондон, Уэмбли, Евро-2020, Рахим Стерлинг, Артем Довбик.
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