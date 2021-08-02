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"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов: где и когда смотреть первый матч с "Генком"

"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов: где и когда смотреть первый матч с "Генком"
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер (Киев)

Во вторник, 3 августа, донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В первом поединке 3-го отборочного раунда дончане сыграют против бельгийского "Генка". В прямом эфире эту игру покажет телеканал "Футбол 1".

Об этом сообщает официальный сайт каналов Футбол 1/2/3.

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Первый матч третьего квалификационного раунда ЛЧ "Генк" - "Шахтер" состоится в Генке на "Луминус Арене", начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире по ТВ в Украине эту игру покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, официальная трансляция встречи в сети будет доступна на онлайн-сервисе oll.tv (требуется платная подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно появятся видеохайлайты поединка. 

Добавим, что оба клуба начинают свой путь в Лиге чемпионов с этого раунда, а победитель двухматчевого противостояния попадет в раунд плей-офф квалификации. За день до  первой игры между командами состоялась жеребьевка еврокубков, в ходе которой определился потенциальный соперник команд в следующем раунде отбора. Победитель дуэли "Шахтер" - "Генк" сыграет против победителя противостояния "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

Отметим, "Генк" еще не выигрывал на официальном уровне в текущем сезоне, набрав лишь одно очко после двух туров чемпионата Бельгии. Кроме того, бельгийцы уступили в матче за Суперкубок Бельгии "Брюгге" (2:3) "Шахтер", в свою очередь, стартовал в УПЛ с двух побед. Сначала "Горняки" обыграли "Ингулец", а затем расправились с ФК "Львов".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Гекн.
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