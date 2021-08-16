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"Монако" - "Шахтер": где и когда смотреть первый стыковой матч Лиги чемпионов

"Монако" - "Шахтер": где и когда смотреть первый стыковой матч Лиги чемпионов
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" 17 августа проведет гостевой поединок с "Монако" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В прямом эфире в Украине эту игру покажет онлайн сервис Megogo.

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Об этом сообщает официальный сайт видеосервиса.

Двухматчевая дуэль между командами начнется во вторник, 17 августа, когда на стадионе "Луи II" в Монако местный клуб примет "Горняков". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Официальная трансляция игры будет доступна на онлайн-сервисе Megogo (требуется платная подписка, - прим. ред.). Стоимость тестовой подписки на 14 дней - 1 грн.

Отметим, ответная игра между командами состоится 25 августа в Харькове. Победитель двухматчевой дуэли (с этого сезона в ЛЧ не действует правило выездного гола) выйдет в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, а проигравший окажется в группе Лиги Европы.

Напомним, оба клуба стартовали в ЛЧ с третьего квалификационного раунда. "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а "Монако" выбил пражскую "Спарту" (общий счет 5:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина потеряла уже две команды в еврокубках. "Колос" и "Ворскла" сенсационно покинули Лигу конференций еще на стадии квалификации.  "Заря" в четверг, 19 августа, начнет путь в раунде плей-офф Лиги Европы, а "Динамо" добыло прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Монако.
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