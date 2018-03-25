Лидер "Феррари" победил за счет удачного пит-стопа.
Состоялся первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победителем Гран-при Австралии стал пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель.
Состоялся первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победителем Гран-при Австралии стал пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель.
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