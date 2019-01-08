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Вторник, 08.01.2019
Ралли Дакар-2019: лучшие моменты первого этапа (Фото)
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Ралли Дакар-2019: лучшие моменты первого этапа (Фото)

В Перу стартовал ралли-рейд "Дакар-2019". На первом этапе гонщики стартовали из Лимы и должны были преодолеть 331 километр до Писко, а спецучасток для всех зачетов составил всего 81 километр.
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