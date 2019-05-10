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Яркие кадры начала этапа ралли WRC в Чили (Фото)
Раллийные пилоты в чемпионате World Rally Championship (WRC) перед началом шестого в этом сезоне этапа в Чили проехали тестовый участок трассы.
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