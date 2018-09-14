Фотоотчет сенсационной победы сборной Украины над Испанией в отборе на чемпионат мира-2019.
Матчем Украина - Испания в пятницу, 14 сентября, стартовал второй этап квалификации чемпионата мира-2019 по баскетболу.
Матчем Украина - Испания в пятницу, 14 сентября, стартовал второй этап квалификации чемпионата мира-2019 по баскетболу.
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