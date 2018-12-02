Как Гвоздик стал чемпионом мира в бою против Стивенсона (Фото)

В ночь с первого на второе декабря на арене Centre Videotron в Квебеке (Канада) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Гвоздик - Стивенсон.