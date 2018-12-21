Беринчик - Кристобаль: открытая тренировка боксеров (Фото)

В четверг, 20 декабря, в ТРЦ "Gulliver" состоялась открытая тренировка участников большого вечера бокса, организованного компанией K2 Promotions, который 22 декабря пройдет в Броварах, и в центральном поединке которого Денис Беринчик сразится за вакантный титул Интернационального чемпиона WBO в легком весе с представителем Филиппин Росеки Кристобалем.