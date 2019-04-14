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Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя (Фото)
Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе защищал титулы в поединке с британским экс-чемпионом мира в этом весе - Энтони Кроллой.
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