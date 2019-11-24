Уайлдер - Ортис: лучшие моменты боя-реванша (Фото)

В Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом. В марте 2018 года Ортис уже имел шанс отобрать у Уайлдера пояс чемпиона мира. Проведя конкурентный бой с чемпионом, Ортис был нокаутирован в 10-м раунде.