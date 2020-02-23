Невероятно красивая жена Дениса Беринчика (Фото)

Лиана Фещук находится в браке с украинским боксером Денисом Беринчиком с 2016 года. С ней боксер познакомился на отдыхе Буковеле и ухаживал за ней больше года. Именно настойчивостью и любовными поступками Денис покорил красавицу-брюнетку. К слову, до знакомства с Беринчиком Лиана спортом не интересовалась и о его успехах в ринге даже не знала. Несколько месяцев после свадьбы у пары появилась дочь, которую назвали Мадина. Сейчас Лиана заканчивает академию МВД и планирует стать следователем, но муж эту затею не одобряет.