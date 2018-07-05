Вашему вниманию прекрасные болельщицы с трибун чемпионата мира 2018.

Восхитительные болельщицы радуют своим присутствием на стадионах на каждом матче главного футбольного турнира планета - Чемпионате мира 2018, который проходит сейчас в России.