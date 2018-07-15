Церемония закрытия ЧМ-2018 прошла на московском стадионе "Лужники" перед финалом Франция - Хорватия.
Церемония закрытия ЧМ-2018 прошла на московском стадионе "Лужники" перед финалом Франция - Хорватия.
Церемония закрытия ЧМ-2018 прошла на московском стадионе "Лужники" перед финалом Франция - Хорватия.
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