Эксперименты Фонсеки и гениальный Тайсон: как Шахтер добыл феерическую победу в Германии (Фото)

Тайсон оставил надежду подопечным Паулу Фонсеки на дальнейшее выступление в Лиге чемпионов точным ударом в конце матча (3:2).