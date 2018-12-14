Динамо - Яблонец: яркие моменты матча (Фото)

Футболисты киевского "Динамо" с первого места в квартете К вышли в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, несмотря на домашнее поражение от чешского клуба "Яблонец" в матче заключительного тура группового этапа.