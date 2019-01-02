Как сейчас выглядит бразильский форвард Шахтера (Фото) Брандао оставил свой след в чемпионате Украины. Он появился в «Шахтере» еще задолго до массового «образиливания» клуба. Вместе с командой он трижды становился чемпионом страны, а также выигрывал золотую бутсу.