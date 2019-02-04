Рома - Милан: невероятные кадры центрального матча Серии А (Фото) В центральном матче отчетного тура Серии А Рома принимала Милан. Римляне в рамках Кубка Италии уступили Фиорентине 1:7 и собирались реабилитироваться перед своими фанатами. Подопечные Гаттузо, в свою очередь, обыграли Наполи благодаря дублю Пьонтека.