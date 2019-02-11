Сассуоло - Ювентус: лучшие моменты матча (Фото)

«Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей из Турина.