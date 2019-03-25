Нидерланды - Германия: лучшие моменты матча (Фото)

Сборная Германии одержала победу в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Нидерландами. Встреча, проходившая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.