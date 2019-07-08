Майк Тайсон в Киеве: лучшие моменты встречи с легендой бокса (Фото) Ранним утром в субботу, 6 июля, в Champion Hall в рамках проекта "Breakfast with Champions" TM Parimatch состоялась встреча украинских журналистов (в том числе "Телеграф Спорт") с легендарным боксером Майком Тайсоном.