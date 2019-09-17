Тайсон в повязке: Шахтер провел тренировку перед стартом в Лиге чемпионов (Фото)

В среду, 18 сентября, «Шахтер» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов домашним матчем против «Манчестер Сити». Сегодня чемпионы Украины провели открытую тренировку накануне матча с командой Пепа Гвардиолы.