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Тайсон в повязке: Шахтер провел тренировку перед стартом в Лиге чемпионов (Фото)
В среду, 18 сентября, «Шахтер» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов домашним матчем против «Манчестер Сити». Сегодня чемпионы Украины провели открытую тренировку накануне матча с командой Пепа Гвардиолы.
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