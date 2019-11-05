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Вторник, 05.11.2019
Молодой игрок Динамо встречается с вице-мисс Украины (Фото)
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Молодой игрок Динамо встречается с вице-мисс Украины (Фото)

После одного из матчей Динамо зрители стали свидетелями милой сценки с участием Дениса Попова и прелестной девушки.
Трибуна
Фото: Инстаграм
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