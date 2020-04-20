Бразильский сериал или новый отчим Неймара, который моложе футболиста (Фото)

1 Бразильский сериал в семье Неймара даже не думает заканчиваться.

2 Ранее стало известно, что мать футболиста объявила о начале отношений с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

3 Однако, в этой истории все не так просто.

4 Как удалось узнать The Sun, вкусы молодого человека распространяются не только на женщин в возрасте, но и на… мужчин.

5 Ранее Рамос состоял в отношениях с несколькими мужчинами, в числе которых были, личный повар Неймара Мауро, комик Карлиньос Майа и миллионер Эдуардо Перейра.

6 Сначала повар, потом мама – Тьяго издалека подбирается к самому Нею через его окружение?

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