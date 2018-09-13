Женская сборная Украины по футзалу сыграла первый матч отбора на Евро-2019
Женская сборная Украины по футзалу сыграла первый матч отбора на Евро-2019
Женская сборная Украины по футзалу сыграла первый матч отбора на Евро-2019
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