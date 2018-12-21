Наталия Прищепа вне спорта: любимые занятия двухкратной чемпионки Европы (Фото)

Украинка Наталия Прищепа является двухкратной чемпионкой Европы по бегу, но какая же она вне беговой дорожки? Смотрим лучшее фото Наталии с разных уголков мира.