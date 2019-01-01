Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год

Один из лидеров сборной Украины Ярослав Ракицкий встретил Новый год с супругой и дочерью. "С Наступившим 2019-м Годом! Пусть дом будет наполнен детским смехом, радостью и любовью! Побед каждому и во всем" - пишет Ярослав.