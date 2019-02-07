Мужской черлидинг: новое веяние или извращение? Черлидинг - вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта. Обычно, этим видом спорта занимаются девушки, которые зачастую выступают на матчах НБА, НФЛ и в других видах спорта.