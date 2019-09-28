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Яркие моменты церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике (Фото)
В Дохе (Катар) стартовал 17-й чемпионат мира по легкой атлетике под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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