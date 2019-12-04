Ман Сити разгромил в гостях Бернли: лучшие моменты (Фото) В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс. Ему ассистировали судьи на линиях Марк Перри и Эдвард Смарт.