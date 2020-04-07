|
|
Коронавирус нипочем: Лукашенко сыграл в хоккей (Фото)
Лукашенко сыграл в хоккей и объяснил, почему Беларусь не останавливает спортивные соревнования.
Калейдоскоп странностей: Смешные фотографий, на которых явно что-то не так
В изоляции с удовольствием: забавные снимки людей, которые не скучают в изоляции
Чем бы заняться на карантине: примеры от людей, которые нашли себе развлечение
Думаете у Вас плохой день? Эти ребята покажут, что такое невезение
Фотошопили, фотошопили, да перефотошопили: люди, потерявшие связь с реальностью
Ctrl+C-Ctrl+V: забавные совпадения, которые только можно встретить
Смешные и забавные средства защиты от коронавируса
Забавные комбинация и совпадения, в реальность которых сложно поверить
Мастера маскировки высшего уровня: попробуй найди
Такое не каждый день увидишь: курьезные моменты
Многоэтажка - это отдельный мир: креативные объявления от жильцов таких домов
Народное "творчество": забавные вывески и объявления
Уведут твою девушку: животные, которые "знают себе цену"
Приключения рыжика: веселая жизнь кошки по имени Грису
Необычные авто, которые редко встретишь на наших дорогах
Ну хоть пять минут: забавные питомцы, которые хотят внимания немедленно
Люди неожиданно нашли своих двойников
Каждый защищается как может, ну или как фантазия позволяет
"Прелести" материнства: чем могут "удивлять" маленькие дети
Ожидание и реальность онлайн-покупок
Милые собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять
Лучшие демотиваторы для отличного настроения
Забавные животные, которые оказались в весьма неловких ситуациях
Брр, какой ужас! Фото, от которых стынет кровь
Литовский фотограф делает забавные снимки людей, сидящих на карантине