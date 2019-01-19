Мечта детства: яркие кадры с матча Ястремской против Серены Уильямс (Фото) 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышла в четвёртый круг, обыграв украинку Даяну Ястремскую – 6:2, 6:1.