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Мугуруса намерена вернуться на первое место рейтинга WTA

Гарбинье Мугуруса
17:16 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Вторая ракетка мира Гарбинье Мугуруса рассказала о своих целях на следующий сезон.

В 2017 году Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон и на некоторое время стала первой ракеткой мира. Завершила сезон испанка на второй строчке, пропустив вперед Симону Халеп.

Мугуруса рассказала о своих целях на 2018 год:

«Прошлый сезон был очень увлекательным. У всех теннисисток были шансы. Практически все крупные турниры выиграли разные теннисистки.

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В следующем году будет много теннисисток, способных выигрывать турниры и подняться в топ-5 рейтинга, если они талантливы и голодные к победам.

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Слоан Стивенс — большой талант, у нее всегда был большой потенциал. На US Open для нее все сошлось, и она победила.

Я хочу снова стать первой ракеткой мира. Когда ты выигрываешь турнир Большого Шлема или становишься первой в мире, тебе всегда хочется это повторить. Ради этого я буду много работать», — цитирует Мугурусу Tennis World.

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Новости спорта, WTA, Гарбинье Мугуруса, Новости тенниса, Теннис.
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