Мугуруса намерена вернуться на первое место рейтинга WTA

В 2017 году Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон и на некоторое время стала первой ракеткой мира. Завершила сезон испанка на второй строчке, пропустив вперед Симону Халеп.

Мугуруса рассказала о своих целях на 2018 год:

«Прошлый сезон был очень увлекательным. У всех теннисисток были шансы. Практически все крупные турниры выиграли разные теннисистки.

В следующем году будет много теннисисток, способных выигрывать турниры и подняться в топ-5 рейтинга, если они талантливы и голодные к победам.

Слоан Стивенс — большой талант, у нее всегда был большой потенциал. На US Open для нее все сошлось, и она победила.

Я хочу снова стать первой ракеткой мира. Когда ты выигрываешь турнир Большого Шлема или становишься первой в мире, тебе всегда хочется это повторить. Ради этого я буду много работать», — цитирует Мугурусу Tennis World.