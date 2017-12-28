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Халеп может потерять звание первой ракетки мира уже в начале года

Симона Халеп
07:40 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Румынской теннисистке Симоне Халеп придется с первой недели отстаивать лидерство в рейтинге WTA.

Перед стартовой неделей сезона Халеп всего на 40 очков опережает Гарбинье Мугурусу, а замыкающая топ-3 Каролин Возняцки отстает от румынки на 160 очков.

Халеп гарантированно продлит свое пребывание на вершине мирового рейтинге, если станет чемпионкой турнира в Шэньчжэне. Помимо Симоны в Китае сезон начнет лишь одна представительница топ-10 – сенсационная чемпионка Ролан Гаррос Елена Остапенко.

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Мугуруса сможет претендовать на возвращение на первую строку только в том случае, если доберется до финала в Брисбене. У испанки более чем серьезная оппозиция – Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Каролин Гарсия, Йоханна Конта и другие.

Возняцки после шестилетнего перерыва возглавит рейтинга WTA, если станет чемпионкой в Окленде, Халеп в Шэньчжэне проиграет до четвертьфинала, а Мугуруса не доберется до финала в Брисбене.

Отметим, что в случае равенства очков между Симоной Халеп и Гарбинье Мугурусой первой ракеткой мира останется румынка, поскольку у нее больше очков на крупных турнирах.

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Новости спорта, WTA, Гарбинье Мугуруса, Каролина Возняцки, Новости тенниса, Окленд, Симона Халеп, Теннис.
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