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Украинки Бондаренко и Ястремская поспорят за место в основной сетке Брисбена

Катерина Бондаренко
09:13 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Две украинские теннисистки вышли в финал квалификации первого турнира сезона.

Две украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская разыграют между собой место в основной сетке турнира в Брисбене.

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Во втором раунде квалификации Катерина Бондаренко за 1 час и 13 минут оформила победу над 18-летней австралийкой Джейми Фурлис 7:5, 6:1.

Даяна Ястремская попала в финал квалификации на отказе лидера посева Натальи Вихлянцевой из России.

Теперь в очном поединке Бондаренко и Ястремской определится одна из обладательниц путевки в основу "Brisbane International", где от Украины также сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко.

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Новости спорта, Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко, Новости теннис, Теннис.
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