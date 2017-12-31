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Серена Уильямс провела первый матч после рождения дочери

Серена Уильямс
09:44 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Серена Уильямс впервые сыграла поединок после рождения ребенка в рамках выставочного противостояния.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс впервые сыграла поединок в рамках выставочного противостояния после рождения ребенка, сообщает Теннисный портал Украины.

Чемпионка Ролан Гаррос 20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко выиграла в Уильямс в выставочном матче в рамках турнира “Mubadala World Tennis Championship” со счетом 6: 2, 3: 6, 10: 5.

14-кратная победительница турниров Большого шлема провела первый выход на корт после рождения дочери (Алексис Олимпия). В ноябре Уильямс вышла замуж за отца своей дочери — Алексиса Оганяна, который присутствовал на матче.

Примечательно, что Уильямс может сыграть на Открытом чемпионате Австралии, на который американка заявилась.

Стоит отметить, что для Уильямс последним матчем перед декретом стал выигранный финал Открытого чемпионата Австралии-2017.

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Новости спорта, Елена Остапенко, Новости тенниса, Серена Уильямс, Теннис.
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