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Маррей снялся с "Australian Open"

Энди Маррей
10:08 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Британский теннисист Энди Маррей из-за травмы бедра решил отказаться от выступления на предстоящем Открытом чемпионате Австралии.

Маррей досрочно завершил прошлый сезон после Уимблдона из-за травмы бедра. Проблема до старта сезона так и не была решена, хотя британец планировал выступить в Австралии — как в Брисбене, так и на АО.

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В итоге сначала экс-лидер мирового рейтинга отказался от Брисбена, а теперь стало известно, что он не сыграет и на Australian Open.

«Очень жаль, но в этом году я не сыграю на турнире, так как все еще не готов к возвращению после травмы бедра. Поеду домой и буду оценивать все возможные варианты дальнейших действий. Спасибо за все ваши сообщения со словами поддержки. Надеюсь, что скоро вновь порадую вас своей игрой», — цитирует Энди пресс-служба Australian Open.

На данный момент Энди Маррей занимает 16-е место в рейтинге АТР. Ранее сообщалось, что он может перенести операцию.

В прошлом Маррей пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), но каждый раз проигрывал решающий поединок.

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Новости спорта, Australian Open, Брисбен, Маррей, Новости тенниса, Теннис.
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