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Цуренко преодолела второй круг турнира в Хобарте

Леся Цуренко
11:19 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Леся Цуренко обыграла Юлию Путинцеву и вышла в четвертьфинал.

Украинская теннисистка одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой во втором круге турнира в Хобарте.

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Поединок длился 1 час и 14 минут. Со старта первого сета спортсменки поочередно защищали свои подачи, пока соперница украинки не сумела сделать брейк и повести 3:2. Впрочем, это был последний гейм в активе Путинцевой в этой партии. Во втором сете украинка отдала сопернице всего два гейма, один из которых – на своей подаче.

Хобарт. Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:2

В четвертьфинале Цуренко встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, 1) – Арина Соболенко (Беларусь). Отметим, что в прошлом году украинка стала полуфиналисткой соревнований.

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Новости спорта, WTA, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис, Хобарт, Чжан Шуай, Юлия Путинцева.
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