Цуренко преодолела второй круг турнира в Хобарте

Украинская теннисистка одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой во втором круге турнира в Хобарте.

Поединок длился 1 час и 14 минут. Со старта первого сета спортсменки поочередно защищали свои подачи, пока соперница украинки не сумела сделать брейк и повести 3:2. Впрочем, это был последний гейм в активе Путинцевой в этой партии. Во втором сете украинка отдала сопернице всего два гейма, один из которых – на своей подаче.

Хобарт. Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:2

В четвертьфинале Цуренко встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, 1) – Арина Соболенко (Беларусь). Отметим, что в прошлом году украинка стала полуфиналисткой соревнований.