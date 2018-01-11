Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open
Новости спорта: В Мельбурне прошла церемония жеребьевки стартового "мэйджора" сезона.
В четверг, 11 января, в Мельбурне в 19:00 по местному времени (10:00 по Киеву) прошел вечер жеребьевки Открытого чемпионата Австралии.
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Вместе с официальными лицами на церемонию были приглашены действующий чемпион турнира в мужской сетке Роджер Федерер (Швейцария) и победительница соревнований в 2008 году Мария Шарапова (Россия).
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Результаты жеребьевки для украинских теннисистов следующие:
Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
Элина Свитолина – победитель квалификации
Екатерина Бондаренко – победитель квалификации