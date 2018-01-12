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Цуренко провалила полуфинальный матч в Хобарте

Леся Цуренко
11:47 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла пробиться в финал турнира в Хобарте серии WTA International c призовым фондом $250,000.

За финал в Хобарте Цуренко соперничала с 57-й ракеткой мира из Румынии Михаэлой Бузарнеску, которая в прошлом году выиграла 7 турниров категории ITF и прочно закрепилась в топ-10 мирового рейтинга. С левшой из Бухареста Цуренко на официальном уровне ранее не пересекалась.

Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Хобарте

На старте матча теннисистки обменялись брейками. При счете 2:2 Цуренко проиграла затяжной гейм на своей подаче и не смогла вернуть упущенное. К концовке партии Леся накопила 22 невынужденных ошибки – при таком проценте брака рассчитывать на спасение сета было наивно.

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Второй сет прошел по схожему сценарию – Цуренко при равном счете вновь позволила сопернице совершить затяжной рывок, а все попытки Леси возобновить борьбу Бузарнеску пресекла за счет качественной игры на первой подаче.

Выход в полуфинал на Hobart International принес Лесе Цуренко 11,5 тысяч долларов призовых и 110 рейтинговых очков. Украинка не смогла вернуться в топ-40 рейтинга WTA. Михаэла Бузарнеску впервые сыграет в финале турнира WTA и дебютирует в топ-50.

1/2 финала

Леся Цуренко (Украина, 5) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 2:6, 2:6

 
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Новости спорта, ITF, WTA, Леся Цуренко, Михаэла Бузарнеску, Новости тенниса, Теннис, Хобарт.
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