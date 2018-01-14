Свитолина может стать первой ракеткой мира после Australian Open

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина после Australian Open может возглавить мировой рейтинг. Для этого украинке нужно дойти минимум до полуфинала и ждать более раннего вылета теннисисток, расположенных выше нее. Об этом сообщает XSport.

Кроме Симоны Халеп, которая сейчас лидирует в рейтинге WTA, и Свитолиной, на первом месте после австралийского чемпионата могут оказаться еще четыре теннисистки:

Каролин Возняцки (№2): требуется минимум выход в полуфинал;

Гарбинье Мугуруса (№3): минимум выход в финал;

Каролина Плишкова (№6): необходим титул при условии раннего вылета конкуренток;

Елена Остапенко (№7): необходим титул при условии раннего вылета конкуренток.

Напомним, после победы на турнире серии Premier в Брисбене Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге.