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Свитолина может стать первой ракеткой мира после Australian Open

Элина Свитолина
10:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Правда, нужно чтобы Халеп, Возняцки и Мугуруса вылетели еще до полуфинала.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина после Australian Open может возглавить мировой рейтинг. Для этого украинке нужно дойти минимум до полуфинала и ждать более раннего вылета теннисисток, расположенных выше нее. Об этом сообщает XSport.

Кроме Симоны Халеп, которая сейчас лидирует в рейтинге WTA, и Свитолиной, на первом месте после австралийского чемпионата могут оказаться еще четыре теннисистки:

Каролин Возняцки (№2): требуется минимум выход в полуфинал;

Гарбинье Мугуруса (№3): минимум выход в финал;

Каролина Плишкова (№6): необходим титул при условии раннего вылета конкуренток;

Елена Остапенко (№7): необходим титул при условии раннего вылета конкуренток.

Напомним, после победы на турнире серии Premier в Брисбене Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге.

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Новости спорта, Australian Open 2018, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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