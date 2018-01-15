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Свитолина без проблем вышла во второй раунд Australian Open

Элина Свитолина
12:15 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Первая ракетка Украины в стартовом раунде соревнований обыграла сербку Ивану Йорович.

Украинская теннисистка Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на соревнованиях в Мельбурне.

В первом раунде соревнований четвертая ракетка мира в двух сетах обыграла победительницу квалификации сербку Ивану Йорович – 6:3, 6:2.

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Поединок продолжался 65 минут. Свитолина оформила по два брейка в каждом сете и подавала на матч, когда ее соперница заработала свой первый брейкпоинт за всю встречу. Сербка сделала брейк, после чего отыграла матчболы на своей подаче.

Однако, Элине удалось довести встречу до победы в этом гейме и продолжить выступление в Мельбурне. 

Во втором раунде Australian Open Элина Свитолина сыграет с 59-й ракеткой мира из Чехии Катериной Синяковой, стартовавшей на турнире с трехсетовой победы над Марией Саккари (6:2, 6:7, 6:4).

Свитолина и Синякова встретятся на втором Шлеме подряд – на US Open украинка выиграла в трех партиях (6:0, 6:7, 6:3).

1-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 4) – Ивана Йорович (Сербия, Q) – 6:3, 6:2

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Новости спорта, Australian Open 2018, Ивана Йорович, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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