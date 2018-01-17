Свитолина: Хорошо, что в Мельбурне есть пляж

Четвертая "ракетка" мира украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над чешкой Катериной Синяковой (4:6, 6:2, 6:1) во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису - стартового в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Мельбурне.

"Я думала, что сегодня растаю на корте, это было непросто. У меня были небольшие проблемы, надеюсь, смогу восстановиться, не могу дождаться ледяной ванны. Синякова отыграла отлично первый сет. Я позволила ей сделать этот один брейк, получить этот шанс и доминировать, так что это была моя ошибка. Надеюсь, что в следующем круге я буду более сфокусированной. Многие высоко оценивают мои шансы на титул? Конечно, победа в Брисбене и отличный прошлый сезон - это было здорово. Но это турнир Большого шлема и все соперники тяжелые, все будут готовы побороться. Как, например, сегодня мы видели, что простых матчей здесь не бывает. Как мне удается отдыхать от тенниса? Хорошо, что в Мельбурне есть пляж, мне нравится прогуляться и расслабиться. Сегодня солнца с меня достаточно, поэтому я просто приму ледяную ванну и буду восстанавливаться", - цитирует слова Элины БТУ.

Напомним, в третьем круге Australian Open Свитолина встретится со своей 15-летней соотечественницей Мартой Костюк.