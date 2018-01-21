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Свитолина - Аллертова: прогноз на матч Australian Open-2018

Элина Свитолина
12:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина и Дениса Аллертова поспорят за место в четвертьфинале турнира в Мельбурне.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина встретится с чешкой Денисой Аллертовой в четвертом раунде Australian Open.

Australian Open 2018: новости и результаты

По мнению букмекеров, бесспорной фавориткой в данном противостоянии является первая ракетка Украины.

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,16. Успех чешской теннисистки оценивается в 5,0.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Дениса Аллертова состоится в воскресенье, 21 января. Ориентировочное начало матча – в 13:30 по киевскому времени.

Напомним, на пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором и юную украинку Марту Костюк в третьем.

В свою очередь Аллертова в Мельбурне поочередно обыграла француженку Полин Пармантье, китаянку Чжан Шуай и полячку Магду Линетт.

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