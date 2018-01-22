Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Свитолина - первая украинка, которая сыграет в 1/4 финала Australian Open Свитолина - первая украинка, которая сыграет в 1/4 финала Australian Open
Новости: Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде Спортсмен, который обнажился в Рио-2016, выступит и на зимней Олимпиаде
Новости: Кличко и Шварценеггер устроили "драку" на вечеринке в Австрии Кличко и Шварценеггер устроили "драку" на вечеринке в Австрии
Новости: Украинский фристайлист Абраменко добыл Олимпийскую лицензию Украинский фристайлист Абраменко добыл Олимпийскую лицензию

Свитолина - Мертенс: прогноз букмекеров на матч Australian Open

Элина Свитолина
12:49 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Элина Свитолина и Элиза Мертенс поспорят за место в полуфинале турнира в Мельбурне.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина встретится с бельгийкой Элизой Мертенс в четвертьфинале Australian Open.

По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является первая ракетка Украины.

Свитолина - первая украинка, которая сыграет в 1/4 финала Australian Open

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,28. Успех бельгийской теннисистки оценивается в 3,75.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Элиза Мертенс состоится во вторник, 23 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.

Australian Open 2018: новости и результаты

Напомним, на пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором, юную украинку Марту Костюк в третьем и еще одну чешку Денису Аллертову в четвертом.

В свою очередь Мертенс в Мельбурне поочередно обыграла словачку Викторию Кузьмову, австралийку Дарью Гаврилову, француженку Ализе Корне и и хорватку Петру Мартич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Australian Open 2018, Новости тенниса, Теннис, Элиза Мертенс, Элина Свитолина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Домрачева - победительница последней гонки перед Олимпиадой

Домрачева - победительница последней гонки перед Олимпиадой
"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)
Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)

Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Australian Open-2018: Надежда Киченок вышла во второй круг смешанного разряда Свитолина - Аллертова: прогноз на матч Australian Open-2018 Костюк выступит в парном разряде юниорского Australian Open

Последние новости

Святоcлав Вакарчук показал раритетное фото группы Океан Эльзы Первый гонорар и поцелуи на свидании: откровенное интервью Леси Цуренко (Видео) Идеи полезного использования пространства в доме для тех, кому не хватает места (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Кличко и Шварценеггер устроили "драку" на вечеринке в Австрии
02 Шовковский шокировал жуткими снимками своих пальцев
03 Фонсека о матче "Шахтер" - "Лудогорец"
04 Ярмоленко рассказал о своем кумире и дружбе с Коноплянкой
05 Арда Туран вернулся в чемпионат Турции голом в девятку (Видео)
Новости сегодня
13:10 Украина совместно с ЕС противодействует "фейкам" РФ
13:08 Уморительные шедевры от мастера фотошопа, который стал другом голливудских звезд
13:05 Делегацию Северной Кореи встретили сожженными флагом и портретом Ким Чен Ына
13:02 Невероятные места нашей планеты, где природа разлила банку с краской (Фото)
12:55 Муж Марго Робби не одобряет ее совместную работу с Леонардо Ди Каприо
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ПАСЕ президентом выбрали итальянца-социалиста В ПАСЕ президентом выбрали итальянца-социалиста
Новости: Украина отметила День соборности (Фото) Украина отметила День соборности (Фото)
Новости: Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили Киевский апелляционный суд рассматривает дело Саакашвили
Новости: Полный список победителей Американской Гильдии киноактеров-2018 (Фото) Полный список победителей Американской Гильдии киноактеров-2018 (Фото)
Добавить комментарий
0