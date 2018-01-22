Свитолина - Мертенс: прогноз букмекеров на матч Australian Open
Новости спорта: Элина Свитолина и Элиза Мертенс поспорят за место в полуфинале турнира в Мельбурне.
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина встретится с бельгийкой Элизой Мертенс в четвертьфинале Australian Open.
По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является первая ракетка Украины.
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Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,28. Успех бельгийской теннисистки оценивается в 3,75.
Отметим, что встреча Элина Свитолина – Элиза Мертенс состоится во вторник, 23 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.
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Напомним, на пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором, юную украинку Марту Костюк в третьем и еще одну чешку Денису Аллертову в четвертом.
В свою очередь Мертенс в Мельбурне поочередно обыграла словачку Викторию Кузьмову, австралийку Дарью Гаврилову, француженку Ализе Корне и и хорватку Петру Мартич.