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Федерер в 14-й раз пробился в полуфинал Australian Open

Роджер Федерер
13:01 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер одержал уверенную победу над Томашем Бердыхом в 1/4 финала.

Федерер и Бердых в 10-й раз встречались на турнирах Большого шлема и проводили пятый матч в Мельбурне. На Мэйджорах чеху дважды удавалось огорчить своего звездного визави, но на Australian Open Бердых за четыре игры взял у Федерера всего два сета. Бердых на пути к четвертьфиналу одержал впечатляющие победы над Хуаном Мартином дель Потро и Фабио Фоньини, у Федерера соперников из топ-30 не было, а потому о его готовности к решающим матчам судить было непросто.

Федерер на старте матча не сразу включился в игру, что стоило ему проигранного гейма на своей подаче и счета 0:3. Ближе к середине сета действующий чемпион разыгрался и стал активно намекать Бердыху на обратный брейк. Первая попытка Федерера вернуть свою подачу провалилась после грубой ошибки у сетки, но своим последним шансом спасти сет он воспользовался – в девятом гейме Федерер отыграл сет-бол и серией мощных атак с задней линии отобрал у Бердыха шанс повести в счете. При счете 5:6 Федерер на своей подаче спас еще один сет-бол, а на тайбрейке легко додавил Бердыха.

Australian Open 2018: новости и результаты

По ходу второго сета Бердых несколько раз создавал давление на подаче Федерера, но швейцарец находил выход из проблемных ситуаций. При счете 3:4 Томаш впервые допустил борьбу на своей подаче – Федерер заработал брейк-поинт, пошел вперед и снял все вопросы о победителе второй партии.

В третьем сете Федерер, несмотря на мгновенный обратный брейк Бердыха, уже полностью контролировал ход игры. Два результативных гейма на приеме позволили швейцарцу за 2 часа и 20 минут стать последним полуфиналистом австралийского Шлема.

Роджер Федерер в 14-й раз за последние 15 лет пробился в полуфинал Australian Open и одержал 330-ю победу на турнирах Большого шлема. В пятницу швейцарец за место в финале поспорит с сенсационным корейцем Хёном Чоном, обыгравшим в трех партиях Тенниса Сандгрена.

1/4 финала

Томаш Бердых (Чехия, 19) – Роджер Федерер (Швейцария, 2) – 6:7 (1), 3:6, 4:6

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Новости спорта, Australian Open 2018, Новости тенниса, Роджер Федерер, Теннис, Томаш Бердых.
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