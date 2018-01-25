Чилич легко обыграл Эдмунда и вышел в финал Australian Open

На пути к полуфиналу Чилич и Эдмунд выбили четырех игроков из топ-15 – хорват отправил домой первую ракетку мира Рафаэля Надаля и его соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, британец в четвертьфинале остановил третьего сеяного Григора Димитров, а в первом круге удивил победой над финалистом US Open-2017 Кевином Андерсоном.

Замахнуться на еще одну сенсацию Эдмунду не удалось – британец только во втором сете создавал давление на Чилича, а первую и третью партии отдал без особых вариантов.

Четыре брейка хорват подкрепил солидной игрой на своей подаче – шестой сеяный подал 11 эйсов, выиграл 90% розыгрышей с первого мяча, а единственные брейк-поинты Эдмунда отыграл в стартовом гейме полуфинала.

Чилич стал первым хорватским финалистом в истории Australian Open и гарантировал себе дебют в топ-3 рейтинга АТР. В воскресенье хорват в третьем финале на турнире Большого шлема поспорит за свой второй титул.

Соперник Марина Чилич по решающему матчу 106-го розыгрыша Открытого чемпионата Австралии определится в завтрашнем матче между действующим чемпионом турнира Роджером Федерером и корейцем Хён Чоном.

1/2 финала

Марин Чилич (Хорватия, 6) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6 (4), 6:2