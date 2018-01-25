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Чилич легко обыграл Эдмунда и вышел в финал Australian Open

Марин Чилич
13:28 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Хорватский теннисист Марин Чилич в трех сетах обыграл сенсационного британца Кайла Эдмунда и стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии.

На пути к полуфиналу Чилич и Эдмунд выбили четырех игроков из топ-15 – хорват отправил домой первую ракетку мира Рафаэля Надаля и его соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, британец в четвертьфинале остановил третьего сеяного Григора Димитров, а в первом круге удивил победой над финалистом US Open-2017 Кевином Андерсоном.

Замахнуться на еще одну сенсацию Эдмунду не удалось – британец только во втором сете создавал давление на Чилича, а первую и третью партии отдал без особых вариантов.

Четыре брейка хорват подкрепил солидной игрой на своей подаче – шестой сеяный подал 11 эйсов, выиграл 90% розыгрышей с первого мяча, а единственные брейк-поинты Эдмунда отыграл в стартовом гейме полуфинала.

Australian Open 2018: новости и результаты

Чилич стал первым хорватским финалистом в истории Australian Open и гарантировал себе дебют в топ-3 рейтинга АТР. В воскресенье хорват в третьем финале на турнире Большого шлема поспорит за свой второй титул.

Соперник Марина Чилич по решающему матчу 106-го розыгрыша Открытого чемпионата Австралии определится в завтрашнем матче между действующим чемпионом турнира Роджером Федерером и корейцем Хён Чоном.

1/2 финала

Марин Чилич (Хорватия, 6) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6 (4), 6:2

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