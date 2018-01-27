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Каролин Возняцки - победительница Australian Open-2018

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Каролин Возняцки
13:47 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Каролин Возняцки в решающем матче Открытого чемпионата Австралии обыграла первую ракетку мира Симону Халеп.

Путь Возняцки и Халеп к дебютному Шлему пестрил разнообразными параллелями – обе теннисистки пытались с третьей попытки покорить годами неприступную крепость, обе на Australian Open в 10-й раз пробились в четвертьфинал Мэйджора, а также по ходу турнира синхронно отыграли по несколько матч-болов.

Australian Open 2018: новости и результаты

Дополнительным бонусом для чемпионки являлось лидерство в рейтинге WTA, однако когда речь идет о победе на Шлеме, все остальное автоматически отходит на второй план, особенно в случае Халеп и Возняцки.

Стартовые геймы финала прошли под диктовку Возняцки – датчанка уверенно держала свою подачу, а серия коронных ударов с форхенда по линии позволила ей с первой попытки взять гейм на приеме и уйти в отрыв. Ближе к середине сета Халеп стала все чаще пробивать оборону Возняцки – закономерным развитием событий стал обратный брейк румынки в девятом гейме. Тут же Халеп выдала два эйса и окончательно ликвидировала преимущество соперницы (5:5).

На тайбрейке Возняцки вновь удалось заманить Халеп в свои сетки – у Каролин вновь прорезалась первая подача, Симона же не смогла избежать невынужденных ошибок и без шансов отдала решающий гейм сета.

Во второй партии Возняцки продолжила оказывать давление на подачу Халеп. В третьем 10-минутном гейме Симона отыграла четыре брейк-поинта, но последствия этого марафона вскоре сказались на ее самочувствии. На переходе Халеп с явными признаками физического истощения взяла медицинский тайм-аут. Возняцки, смущенная непонятным состоянием соперницы, заиграла пассивней и допустила перелом в игре. В восьмом гейме Халеп после серии глубоких ударов сделала брейк и впервые в финале вышла вперед. У Возняцки был шанс тут же вернуть свою подачу, но Каролин упустила очередные брейк-поинты и рассталась с надеждой завершить финал в двух сетах.

По ходу решающего сета теннисистки любезно обменивались упущенными шансами. Возняцки начала с брейка, затем упустила шанс повести 3:0. Халеп ответила серией из трех брейков подряд, вынудив соперницу брать медицинский перерыва. После возобновления игры Возняцки вернула свою подачу – финал при счете 4:4 в решающей партии фактически начинался с чистого листа. Возняцки защитила свою подачу, а в следующем гейме совершила последний шаг к титулу – Каролин после двойной ошибки Халеп выдала два феноменальных розыгрыша и таки заставила Халеп на матч-боле отправить мяч в сетку.

Каролин Возняцки с 43-й попытки выиграла турнир Большого шлема и стала первой теннисисткой в истории Дании, покорившей эту вершину. Попутно 27-летняя уроженка Оденсе после 6-летней паузы в понедельник вновь станет первой ракеткой мира. Симона Халеп проиграла четвертый финал подряд и отложила свою мечту как минимум до мая.

Титул на Australian Open принес Возняцки 4 миллиона австралийских долларов призовых и 2000 рейтинговых очков. Халеп достался чек на 2 миллиона и 1300 рейтинговых пунктов.

Финал

Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:7 (2), 6:3, 4:6

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Новости спорта, Australian Open 2018, WTA, Каролина Возняцки, Новости тенниса, Симона Халеп, Теннис.
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